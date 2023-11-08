Россиянка отбилась от пристававшего к ней таксиста и заставила его увезти ее домой

Жительница Петергофа отбилась от домогательств таксиста и заставила мужчину увезти ее домой. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в ночь на 7 ноября в Петергофе, девушка вызвала такси на Парковую улицу. По дороге к месту назначения водитель внезапно остановился и начал приставать к пассажирке, он пытался затащить ее в заброшенное здание.

Однако девушка сумела оказать мужчине сопротивление и заставила его продолжить поездку. Обратилась ли пострадавшая от домогательств в полицию — неизвестно.

Ранее в Подмосковье задержали таксиста, домогавшегося 15-летней школьницы во время поездки.