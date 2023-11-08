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Россиянка отбилась от пристававшего к ней таксиста и заставила его увезти ее домой

«78.ru»: в Петербурге девушка отбилась от пристававшего к ней таксиста

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Shutterstock

Жительница Петергофа отбилась от домогательств таксиста и заставила мужчину увезти ее домой. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в ночь на 7 ноября в Петергофе, девушка вызвала такси на Парковую улицу. По дороге к месту назначения водитель внезапно остановился и начал приставать к пассажирке, он пытался затащить ее в заброшенное здание.

Однако девушка сумела оказать мужчине сопротивление и заставила его продолжить поездку. Обратилась ли пострадавшая от домогательств в полицию — неизвестно.

Ранее в Подмосковье задержали таксиста, домогавшегося 15-летней школьницы во время поездки.

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