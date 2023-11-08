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В России собрали почти 150 млн тонн урожая зерновых

Первый замглавы Минсельхоза Лут заявила о сборе 147 млн тонн урожая зерновых

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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Первый замглавы Министерства сельского хозяйства Оксана Лут заявила о сборе 147 млн тонн урожая зерновых в России в 2023 году, с экспортным потенциалом в 65 млн тонн. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы по состоянию на вчера собрали уже с учетом новых территорий 147 миллионов тонн зерна, и, учитывая перспективы уборки, понятно, что что-то не уберем до конца года… Будем убираться весной. Нормальная ситуация», — заявила Лут.

Она добавила, что экспортная квота вывоза на следующий год составит 24 млн тонн. При этом общий потенциал экспорта составляет 65 млн тонн зерновых — и Лут уверена, что у России есть все возможности для реализации этого объема.

До этого в России решили внедрить новую сельскохозяйственную культуру.

Согласно данным Института цитологии и генетики СО РАН, с одного гектара плантаций мискантуса можно получать до четырех тонн целлюлозы, которая может быть использована в различных отраслях промышленности.

Ранее в России нашли применение некачественным продуктам.

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