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Шестиклассница упала в овраг и получила переломы, когда гуляла с собакой

«78.ru»: в Ленобласти школьницу госпитализировали с переломами после прогулки

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Haggardous50000/Shutterstock

В Тосненском районе Ленобласти шестиклассница пошла на прогулку с собакой и упала в овраг. Об этом сообщает «78.ru».

12-летняя девочка была доставлена в больницу Тосно с многочисленными травмами, у школьницы диагностированы множественные переломы костей таза, ушибы и ссадины, состояние пострадавшей врачи оценивают как тяжелое.

Выяснилось, что ребенок отправился на прогулку со своей собакой, они начали играть, оступившись, девочка рухнула в овраг недалеко от своего дома.

Ранее семилетний мальчик по пояс увяз в болоте во время игры с друзьями.

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