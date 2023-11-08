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Врач перечислила неочевидные симптомы заболеваний щитовидной железы

Врач Худякова: отсутствие либидо может быть симптомом болезни щитовидки

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Жителей мегаполисов нередко беспокоят повышенная утомляемость, слабость, сонливость, снижение внимания, тревожность и бессонница. Однако такие признаки могут наблюдаться не только из-за неправильного и интенсивного ритма жизни, но и нарушения гормонов щитовидной железы, рассказала в разговоре с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Мария Худякова.

«Проблемы в сфере репродуктивной системы, такие как снижение потенции, отсутствие либидо, нарушение менструального цикла, расстройство стула по типу запоров или поносов, сухость кожи, выпадение волос — тоже могут быть вызваны неправильной работой гормонов», — добавила эндокринолог.

По ее словам, если человек придерживается правильного питания, хорошо спит в ночное время не менее 7 часов, соблюдает режим труда и отдыха, а вышеуказанные симптомы продолжают беспокоить — это повод обратиться к врачу.

«Для того, чтобы выяснить действительно ли это проблема щитовидной железы или же влияние образа жизни, необходимо сдать скрининговый тест на тиреотропный гормон (ТТГ)», — подытожила Худякова.

Ранее были перечислены последствия злоупотребления алкоголем.

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