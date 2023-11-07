Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ погибли шесть человек

Кулемзин: в Ворошиловском районе Донецка при обстреле ВСУ погибли шесть жителей

close
100%
Сергей Аверин/РИА Новости

Шесть человек получили смертельные ранения в результате обстрела центра Донецка со стороны украинских военных. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Алексей Кулемзин.

Глава населенного пункта указал, что удары наносились по Ворошиловскому району. При этом, согласно предварительной информации, на улице Челюскинцев зафиксировано прямое попадание снаряда в здание местного управления труда и социальной защиты населения.

«Обрушены перекрытия. Шесть человек погибли», — подчеркнул Кулемзин.

Вечером 7 ноября бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли центр Донецка, где расположены крупные торговые центры и транспортная развязка. По данным РИА Новости, в городе произошли не менее трех взрывов.

Изначально сообщалось о пяти пострадавших. Позже представители властей уточнили информацию, и мэр Донецка заявил о наличии погибших.

Согласно данным представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), для обстрела города украинские солдаты использовали реактивные системы залпового огня (РСЗО). Всего бойцы ВСУ выпустили три реактивных снаряда по Ворошиловскому району Донецка.

Ранее в ДНР при обстреле со стороны украинских военных пострадал подросток.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий