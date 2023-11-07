В Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ погибли шесть человек

Шесть человек получили смертельные ранения в результате обстрела центра Донецка со стороны украинских военных. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Алексей Кулемзин.

Глава населенного пункта указал, что удары наносились по Ворошиловскому району. При этом, согласно предварительной информации, на улице Челюскинцев зафиксировано прямое попадание снаряда в здание местного управления труда и социальной защиты населения.

«Обрушены перекрытия. Шесть человек погибли», — подчеркнул Кулемзин.

Вечером 7 ноября бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли центр Донецка, где расположены крупные торговые центры и транспортная развязка. По данным РИА Новости, в городе произошли не менее трех взрывов.

Изначально сообщалось о пяти пострадавших. Позже представители властей уточнили информацию, и мэр Донецка заявил о наличии погибших.

Согласно данным представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), для обстрела города украинские солдаты использовали реактивные системы залпового огня (РСЗО). Всего бойцы ВСУ выпустили три реактивных снаряда по Ворошиловскому району Донецка.

Ранее в ДНР при обстреле со стороны украинских военных пострадал подросток.