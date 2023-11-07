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На мать несовершеннолетнего рэпера Baby Melo составили административный протокол

Мизулина: на мать рэпера-подростка Baby Melo составили административный протокол

На мать несовершеннолетнего рэпера Baby Melo (Гоги Меладзе) составили административный протокол. Об этом со ссылкой на ГУ МВД РФ по Москве сообщает глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, обратившая внимание полиции на противоправное поведение юноши.

По словам Мизулиной, мать рэпера-подростка стала фигуранткой административного протокола о неисполнении родительских обязанностей. Самого Baby Melo поставили на профилактический учет.

Об этом глава Лиги безопасного интернета сообщила после того, как в соцсетях появился ролик с несовершеннолетним, где он подстрекает друга ехать по встречной полосе.

«Этой компании опять все сойдет с рук? Может стоит хотя бы привлечь родителей, если юных беспредельщиков нельзя наказать в силу возраста?» — написала Мизулина.

Ранее Мизулина обратила внимание ГИБДД на 15-летнего Baby Melo, который ездит без прав.

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