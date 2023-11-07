Более 150 мурманцев пытаются добиться возврата денег за отмененные путевки в Анталью

В Мурманске 156 человек пытаются добиться возврата денег за отмененные московским туроператором IZI Tour путевки в Анталью. Об сообщает РСТ (Российский союз туриндустрии).

По данным РСТ, с 13 сентября IZI Tour отменил полетную программу Мурманск — Анталья. Купившие туры жители города не смогли вылететь на отдых, а тем, кто уже был в Турции, пришлось повторно приобретать билеты до дома. Туроператор на претензии и запросы о компенсациях не отвечает.

В результате пострадали более 150 человек. Каждый приобретенный тур стоил от 100 до 200 тысяч рублей. Общая сумма задолженности IZI Tour составляет более 7 миллионов рублей.

Ассоциация туристических предприятий региона обратилась к Российскому союзу туриндустрии с просьбой вмешаться в сложившуюся ситуацию. Письма направлены президенту РСТ Илье Уманскому, председателю комитета по предпринимательству в туризме ТПП РФ и вице-президенту РСТ Юрию Барзыкину.

Ранее в Уфе турагент обманула клиентов почти на 20 млн рублей.