Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Более 150 мурманцев пытаются добиться возврата денег за отмененные путевки в Анталью

В Мурманске 156 человек добиваются возврата денег за отмененные путевки

close
100%
Depositphotos

В Мурманске 156 человек пытаются добиться возврата денег за отмененные московским туроператором IZI Tour путевки в Анталью. Об сообщает РСТ (Российский союз туриндустрии).

По данным РСТ, с 13 сентября IZI Tour отменил полетную программу Мурманск — Анталья. Купившие туры жители города не смогли вылететь на отдых, а тем, кто уже был в Турции, пришлось повторно приобретать билеты до дома. Туроператор на претензии и запросы о компенсациях не отвечает.

В результате пострадали более 150 человек. Каждый приобретенный тур стоил от 100 до 200 тысяч рублей. Общая сумма задолженности IZI Tour составляет более 7 миллионов рублей.

Ассоциация туристических предприятий региона обратилась к Российскому союзу туриндустрии с просьбой вмешаться в сложившуюся ситуацию. Письма направлены президенту РСТ Илье Уманскому, председателю комитета по предпринимательству в туризме ТПП РФ и вице-президенту РСТ Юрию Барзыкину.

Ранее в Уфе турагент обманула клиентов почти на 20 млн рублей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий