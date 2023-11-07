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В Амстердаме арестовали подозреваемого в убийстве российского коллекционера

Подозреваемого в убийстве петербургского коллекционера арестовали в Амстердаме

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AP

В Нидерландах отправили под арест 62-летнего мужчину по подозрению в убийстве коллекционера Александра Левина, приехавшего в Амстердам из Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу голландских правоохранителей.

Согласно сообщению полиции, 7 ноября подозреваемого арестовали, поскольку на останках 65-летнего Левина и материале, которым было обернуто его тело, нашли ДНК мужчины. Кроме того, погибшего коллекционера выловили в реке у дома предполагаемого убийцы. Личность и мотив подозреваемого не раскрываются.

Александр Левин — российский коллекционер, занимавшийся торговлей произведениями искусства и антиквариатом. Его тело, завернутое в пластиковый пакет, нашли в реке рядом с вокзалом Амстердама в январе 2013 года. Идентифицировать погибшего как пропавшего без вести Левина удалось только спустя 10 лет.

До этого сообщалось о происшествии в Мурманске, где петербуржец убил камнем собственную мать. Его приговорили к 12 годам колонии.

Ранее в России суд арестовал подозреваемого в убийстве судебного пристава Калужского.

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