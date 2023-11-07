Депутат Казакова заявила, что на выставку-форум «Россия» приглашены все жители страны

Посетив стартовавшую на ВДНХ выставку-форум «Россия», жители нашей страны будут любить свою Родину еще больше, а регионы-участники смогут навести «мосты дружбы», заявила «Газете.Ru» председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

Парламентарий отметила, что выставка-форум «Россия» — общедоступна, чтобы ее посетить, не нужно покупать билеты и получать приглашения, потому что на нее «априори приглашены все жители страны».

«Выставка-форум «Россия» — это живая визуальная энциклопедия достижений регионов страны, уникальная площадка, на которой представлено все лучшее, что у нас есть. Формат, в котором подготовлена выставка, позволяет найти для себя что-то ценное каждому гостю. Широта представленных интересов заворожит любого», — заверила Ольга Казакова.

В качестве примера депутат привела площадку Ставропольского края, который она представляет в Госдуме.

«Ставропольский край — здравница и житница России, у нас активно развивается туризм, по богатству и разнообразию минеральных источников местные курорты не имеют аналогов в мире. Здесь насчитывается свыше 130 минеральных источников, 90 тих них лечебные. В регионе прекрасные сады, выращиваются здоровые яблони. Посетили экспозиции Ставропольского края узнают много интересных фактов о нашем крае», — поделилась Казакова.

Она также добавила, что на выставке рассказывается о достижениях системы образования, работает площадка организации «Движение первых» и тематические зоны международного лагеря «Артек», позволяющие гостям познакомиться с его образовательными практиками и почувствовать артековскую атмосферу.

Детям предлагают принять участие в конкурсах, раздают сувениры, проводят для них игры.

«Родители узнают о том, что нового создается в российских школах, каким образом можно записать ребенка в лагерь — обо всем этом расскажут на месте», — уточнила председатель комитета Госдумы по просвещению.

«Важно, что выставка открылась на долгий период, это позволит посетить экспозиции регионов и отраслей многим гражданам страны. Впереди новогодние каникулы, в Москву приедут туристы из других городов, они смогут увидеть всю страну в миниатюре, открыть для себя то, чего никогда ранее не видели», — заключила Ольга Казакова.

Выставка-форум «Россия» стартовала на ВДНХ 4 ноября и продлится вплоть до 12 апреля 2024 года. Свои экспозиции представили 89 регионов России, 21 министерство, 19 компаний и корпораций, а также общественные организации.