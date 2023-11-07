В Госдуме назвали идею о создании министерства счастья «задумкой не для этой эпохи»

Нижняя палата парламента скорее всего не поддержит предложение спикера Совфеда России Валентины Матвиенко создать в стране министерство счастья. Об этом в беседе с «Москвой 24» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Возможно, я не настолько прогрессивна, как Валентина Ивановна. Задумка интересная, но, наверно, не для этой эпохи. Сегодня есть множество других объективных работ, которые должны выполнять чиновники», — пояснила депутат.

По ее словам, в России уже функционирует аналогичная министерству счастья система. Это оценка регулирующего воздействия (ОРВ), в ходе которой анализируются социально-экономические последствия нововведений.

«Думаю, оценка регулирующего воздействия может служить основанием для понимания, будет ли счастливо население от того, что такая инициатива принята, или нет. Прохождение ОРВ и есть часть работы предлагаемого министерства счастья», — сказала Бессараб.

Глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в разговоре с «Газетой.Ru» назвала «неуместным» предложение о создании министерства счастья в России. По ее мнению, создание такого института «еще больше отдалит саму власть от народа».

Ранее в Совфеде прокомментировали идею Матвиенко о создании министерства счастья.