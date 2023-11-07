МЧС сообщило о ликвидации пожара в дореволюционном доме в Ростове

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в здании дореволюционной постройки на улице Темерницкой в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Сообщение о пожаре поступило в 14:26. Стало известно, что горела кровля здания. В 16:35 огонь потушили.

Из горящего дома спасли четырех человек. Еще столько же эвакуировались. Пострадавших в инциденте нет, сообщили в МЧС.

Причиной пожара в двухэтажном доме в центре Ростова-на-Дону могли стать проблемы с электрикой, заявил «Газете.Ru» очевидец Дмитрий. Он отметил, что пострадавших в результате возгорания в кафе «Искра» нет.

«Пострадавших среди населения нет, эвакуировали жильцов. Пожарные прибыли быстро. Из-за отсутствия гидрантов пожар быстро распространялся по крыше. Пожарные растянули рукава, но их длина оказалась маловата, другие прибывшие экипажи быстро устранили эту недостачу, тушат. Пожар начался на крыше, скорее всего, это плохая электрика. Паники не было. Сын помог спустить маму по лестнице с пожарными. Понятно, что он переживал и помогал пожарным», — сказал он.

Другая очевидица случившегося рассказала «Газете.Ru», что в кафе «Искра» загорелась вытяжка.

Ранее в Карелии мужчина лишился дома из-за мести родственника, который устроил пожар.