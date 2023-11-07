Девочка-рекордсменка из Перми подтягивалась с бутылкой воды «для наглядности»

Семилетняя Лидия Котельникова из Перми, установившая рекорд России по отжиманиям на брусьях с дополнительным весом, занимается акробатикой, дзюдо и греко-римской борьбой. Об этом «Газете.Ru» рассказала мама девочки Анастасия Котельникова. Ранее в сети был опубликован видеоролик, на котором ребенок подтягивается на брусьях с бутылью воды. По словам Анастасии, бутылка с водой на видео использовалась для наглядности.

«Лидочке 7 лет, она учится в первом классе. С четырех лет она занимается акробатикой, с пяти лет – дзюдо, и в этом году начала заниматься греко-римской борьбой. Лидия тренируется восемь раз в неделю. К рекорду готовились три месяца, ей очень нравится побеждать, она мечтает стать самой сильной в мире. Бутыль, наполненная водой, была использована для наглядности — она прозрачная, и видно количество жидкости. Если использовать гирю или блин от штанги, недоброжелатели начнут писать, что они пенопластовые и все в таком духе», — сказала она.

Анастасия добавила, что рекорд девочки еще не зарегистрирован, так как у семьи на это нет средств.

«Насчет регистрации рекорда пока сказать ничего не могу, так как это очень дорогое удовольствие. Для понимания, эта сумма больше моей месячной зарплаты», — пояснила она.

Видеоролик, на котором Лидия Котельникова подтягивается на брусьях с бутылью воды, был размещен на странице ее 10-летнего брата Ильи в социальной сети «ВКонтакте». В публикации указано, что девочка выполнила восемь повторений.

Ранее 45-летний спортсмен подтянулся 1010 раз и установил мировой рекорд.