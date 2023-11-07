Россиянин почесался за рулем и получил штраф

В Воронеже водителя оштрафовали по ошибке автоматической системы видеофиксации. Об этом сообщает Telegram-канал «Воронеж №1».

Инцидент произошел на Ленинском проспекте. Мужчина находился за рулем и в какой-то момент потянулся к шее, чтобы почесаться. Это движение зафиксировала система наблюдения.

Спустя некоторое время водитель получил штраф в размере тысячи рублей. По мнению автоматизированной системы, мужчина забыл пристегнуться. На самом деле, житель Воронежа закрыл рукой ремень, когда потянулся к шее.

Водитель обратился в ГИБДД с жалобой и через пару недель ему отменили штраф.

Ранее в Свердловской области пассажир напал на сотрудника ГИБДД из-за штраф за непристегнутый ремень.