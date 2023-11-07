Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянин почесался за рулем и получил штраф

В Воронеже мужчину оштрафовали после того, как он почесался за рулем

close
100%
Depositphotos

В Воронеже водителя оштрафовали по ошибке автоматической системы видеофиксации. Об этом сообщает Telegram-канал «Воронеж №1».

Инцидент произошел на Ленинском проспекте. Мужчина находился за рулем и в какой-то момент потянулся к шее, чтобы почесаться. Это движение зафиксировала система наблюдения.

Спустя некоторое время водитель получил штраф в размере тысячи рублей. По мнению автоматизированной системы, мужчина забыл пристегнуться. На самом деле, житель Воронежа закрыл рукой ремень, когда потянулся к шее.

Водитель обратился в ГИБДД с жалобой и через пару недель ему отменили штраф.

Ранее в Свердловской области пассажир напал на сотрудника ГИБДД из-за штраф за непристегнутый ремень.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий