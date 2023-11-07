Очевидец связал с плохой электрикой пожар в ростовском кафе «Искра»

Причиной пожара в двухэтажном доме в центре Ростова-на-Дону могли стать проблемы с электрикой, заявил «Газете.Ru» очевидец Дмитрий. Он отметил, что пострадавших в результате возгорания в кафе «Искра» нет.

«Пострадавших среди населения нет, эвакуировали жильцов. Пожарные прибыли быстро. Из-за отсутствия гидрантов пожар быстро распространялся по крыше. Пожарные растянули рукава, но их длина оказалась маловата, другие прибывшие экипажи быстро устранили эту недостачу, тушат. Пожар начался на крыше, скорее всего, это плохая электрика. Паники не было. Сын маму помог спустить по лестнице с пожарными. Понятно, что он переживал и помогал пожарным», — сказал он.

Другая очевидица случившегося рассказала «Газете.Ru», что в кафе «Искра» загорелась вытяжка.

«Пожарные прибыли быстро, загорелась вытяжка в заведении «Искра», пожар сильный, горела кровля дома», — отметила она.

О пожаре в доме на пересечении Газетного переулка и улицы Серафимовича 7 ноября сообщил портал 161.ru. Дымом заволокло улицу, запах гари распространился по всему центру города. МЧС сообщили, что горит кровля здания по всей площади.

Ранее в Карелии мужчина лишился дома из-за мести родственника, устроившего пожар.