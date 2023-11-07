В Москве отец сильно избил 11-летнюю дочь, которая не переоделась после урока физкультуры. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел в Южном Бутово. Школьнице, которая не переоделась после урока физкультуры и ходила в спортивной форме на другие уроки, по видеосвязи позвонил 41-летний отец. Мужчине не понравился вид дочери, и он предупредил, что дома девочку ждет физическое наказание.

Когда ребенок вернулся домой, мужчина достал ремень и сильно избил девочку. Позже он перешел на кулаки.

После произошедшего школьница обо всем рассказала матери — она приехала домой и вызвала скорую помощь. Медики доставили девочку в больницу и диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы головы и ноги.

Сообщается также, что родители пострадавшей девочки в разводе и ребенок проживает с отцом. Школьница и раньше жаловалась на наказания со стороны мужчины, отмечает Shot. На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах.

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