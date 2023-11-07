В Москве пройдет седьмой национальный рекламный форум

Топ-менеджеры российского медиакоммуникационного рынка представят главные драйверы развития отрасли на площадке седьмого национального рекламного форума (НРФ'), сообщает пресс-служба форума.

По данным ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), суммарный объем рынка рекламы в средствах ее распространения за первое полугодие 2023 года превысил 315 млрд руб., что на 27% больше, чем в соответствующий период предыдущего года. Такие данные свидетельствуют о том, что российский рекламный бизнес смог сохранить устойчивость к возникшему кризису.

В рамках форума участники обсудят эффективные условия отраслевого развития и обозначат темпы роста в переходный экономический период.

Также в рамках форума будут рассмотрены основные тренды в медиапотреблении, которые являются драйверами развития новых форматов коммуникации.

«Форум прошлого года дал ясно понять, что, несмотря на «турбулентность» внутри отрасли, наши бренды готовы активно инвестировать в собственное продвижение. Кризисные фазы всегда были, есть и будут, это надо признать и научиться перестраиваться. Главная стратегическая сессия НРФ'7 как раз поможет уловить правильный вектор, которого стоит придерживаться всем игрокам», — отметил модератор дискуссии, первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков.

Rambler&Co выступит генеральным информационным партнером форума.

Напомним, в 2023 году НРФ включен в официальную программу юбилейной недели рекламы в Москве, которая пройдет с 13 по 17 ноября.