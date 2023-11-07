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Драка в ростовском клубе закончилась отеком мозга у россиянина и проверкой СК

В Ростове-на-Дону иностранец жестоко избил сотрудника компьютерного клуба

В Ростове-на-Дону следователи проведут проверку после избиения администратора компьютерного клуба. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в заведении на улице Космонавтов. Группа молодых людей-мигрантов приходила в помещение 29 октября и 5 октября. В первый раз они вызывающе себя вели. Администратор попросил их покинуть помещение, но был избит.

Спустя несколько дней, молодые люди пришли снова, и ситуация повторилась. На этот раз пострадавший попал в реанимацию с отеком мозга и раздробленными костями черепа. На данный момент врачи делают все возможное, чтобы улучшить его самочувствие.

На произошедшее обратил внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил провести проверку.

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