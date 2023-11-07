В Ростове загорелся жилой дом с кальянной и пиццерией

В центре Ростова-на-Дону на пересечении Газетного переулка и улицы Серафимовича загорелся двухэтажный жилой дом. Об этом пишет портал 161.ru.

В здании находится кафе «Искра» и кальянная «Мамуния». В ГУ МЧС отметили, что подразделения выехали на место происшествия.

Дымом заволокло улицу, запах гари распространился по всему центру. В Telegram-службе МЧС сообщили, что горит кровля здания по всей площади. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

В соцсетях отмечали, что все люди самостоятельно эвакуируются.

До этого в ночь на 7 ноября МЧС РФ сообщило, что в ТЦ «Гвоздь» недалеко от трамвайного депо в Октябрьском районе Улан-Удэ произошел пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.

Пожар удалось локализовать на площади около 22 тысяч квадратных метров. В тушении пламени задействованы 126 человек и 32 единицы специальной техники.

К 7 утра было восстановлено движение трамваев по улицам Ключевская и Сахьяновой, где горело здание ТЦ.

Ранее в Екатеринбурге в доме произошел крупный пожар из-за короткого замыкания.