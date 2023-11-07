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В Госдуме раскритиковали идею отмены выходного в День России

Депутат Шолохов заявил, что День России не нужно исключать из числа нерабочих

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Евгений Биятов/РИА Новости

День России не стоит исключать из числа праздничных нерабочих дней. Об этом сообщил изданию Lenta.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов, критикую соответствующую инициативу депутата от КПРФ.

День России — официально утвержденный праздник, а мнение о том, что этот день не является праздником для большинства россиян — мнение конкретного человека, не подтвержденное никакими данными, заявил Шолохов.

По его словам, необходимость выходного в этот день или это отсутствие является таким же предметом для обсуждения, как и сколько праздновать Новый год, нужны ли майские праздники, переходить на летнее время или нет.

«Установлен определенный порядок, давайте его придерживаться», — сказал он и добавил, что в России не стоило отменять и переносить годовщину Октябрьской революции, которая отмечалась 7 ноября.

До этого депутат от КПРФ Анжелика Глазова предложила перенести выходной с Дня России — 12 июня — на День Октябрьской Социалистической революции 7 ноября.

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.

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