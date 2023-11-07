В двух регионах России впервые запустят систему удаленного мониторинга полигонов

Российский экологический оператор (РЭО) начал внедрять технологию удаленного мониторинга объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) при помощи дронов, новую систему будут испытывать в Московской и Нижегородской областях. Об этом телеканалу «360» сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

«РЭО внедряет новую технологию удаленного мониторинга объектов обращения с ТКО при помощи взлетно-посадочных полос — дронопортов — для беспилотных воздушных судов (БВС)», — сказал он.

По его словам, с помощью новой технологии можно будет наблюдать за строительством, эксплуатацией и рекультивацией объектов обращения с отходами, а также объектов, на которых производится и используется вторсырье, в автоматическом режиме. Буцаев отметил, что управлять беспилотными воздушными судами будут автоматически. Проект также предполагает возможность запланировать регулярный маршрут БВС.

Замгенерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров добавил, что в следующем году в рамках нового федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» приобретут 12 дронопортов и 12 отечественных БВС.

До этого сообщалось, что в Ярославской области планируется создать два мусоросортировочных комплекса мощностью 100 тысяч тонн. На эти цели Российский экологический оператор (РЭО) направит 440 млн рублей.

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