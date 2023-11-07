Филателист перечислил четыре самые дорогие советские марки

Член президиума Союза филателистов России Михаил Дымшиц в Беседе с «Газетой.Ru» рассказал о самых дорогих марках советского времени. По его словам, одним из самых дорогих экспонатов считается сувенирный листок с набитыми на нем номиналами марок. Листок был выпущен всего в 500 экземплярах, его стоимость по каталогу составляет миллион рублей, с надпечаткой — восемь.

«Самой дорогой считается так называемая «картонка», которая не являлась почтовым выпуском. Это сувенирный листок, номиналы марок там должны были быть забиты. Его было всего 500 экземпляров, в том числе 25 с надпечаткой «Лучшему ударнику Всероссийского Общества филателистов». Так как она служила пропуском на выставку 1932 года, а значительная часть филателистов того периода были репрессированы в конце 1930-х, то из 500 осталось очень мало экземпляров, а «Лучший ударник» известен сейчас достоверно только один экземпляр. «Картонка» по каталогу стоит один миллион рублей, с надпечаткой — восемь миллионов», — заявил он.

Дымшиц добавил, что цена еще одной советской марки с портретом летчика Леваневского, выпущенной тиражом 11 тысяч штук, составляет 60 тысяч рублей, а марки «Народное ополчение» 1941 года и «Токийский блок» 1964 года стоят 15 и 18 тысяч рублей.

«Одной из самых дорогих советских марок основного выпуска является марка с портретом летчика Леваневского из серии, посвященной спасению челюскинцев, с надпечаткой «Москва-Сан-Франциско через Северный полюс». Ее тираж был всего около 11 тысяч штук, причем обычный тираж марки в тот период был 50-200 тысяч. Довольно дорогая марка «Народное ополчение» 1941 года, часть тиража пропала в пожаре после бомбардировки Гознака. И «Токийский блок» 1964 года зеленого цвета. «Леваневский» стоит 60 тысяч рублей, «Токийский блок» — 18 тысяч», «Ополчение» — 15 тысяч. В момент выпуска они стоили по номиналу, а «картонка» вообще дарилась. Исключение «Токийский блок» — он сразу выпускался как спекулятивный выпуск. Но это «основные номера», есть разновидности, которые стоят гораздо дороже указанных цен», — подчеркнул он.

7 ноября 1918 года были выпущены первые марки Советской России — на первую годовщину Октябрьской революции. На марках была изображена рука с мечом, разрубающим цепь. Марка синего цвета стоила 35 копеек, коричневого — 70 копеек. Они выпускались до 1922 года.

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