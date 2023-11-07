Американка пожаловалась, что не может смыть временные тату с Хэллоуина

Жительница США пожаловалась в соцсетях, что не может смыть временные татуировки, сделанные на Хэллоуин, пишет Independent. Теперь она стесняется выходить из дома.

Женщина по имени Элизабет рассказала, что после Хэллоуина попыталась смыть с лица временную тематическую татуировку, но не смогла этого сделать. Рисунок не удалось стереть даже с помощью мыла и специальных средств.

«Черт возьми, у меня завтра встречи по работе», — сокрушается американка.

Кроме того, теперь женщина стесняется выходить из дома и не знает, как свести татуировку. Пользователи соцсетей признались, что ситуация действительно вышла из-под контроля, поэтому посоветовали Элизабет обратиться к производителю «переводилки».

Ранее рэпер Lil Nas X пришел на тематическую вечеринку по случаю Хэллоуина в костюме использованного гигиенического тампона и разозлил женщин.