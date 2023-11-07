В Госдуме заявили, что создание «министерства счастья» вызовет агрессию у россиян

Глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина назвала «неуместным» предложение о создании министерства счастья в России. Так в разговоре с «Газетой.Ru» депутат прокомментировала предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

«Этот вопрос надо было задать, когда Совет Федерации утверждал пенсионную реформу, увеличение пенсионного возраста. И когда инициатор создания министерства счастья (я не знаю, от чьего имени) говорила, что просто основываясь на многочисленных обращениях граждан, женщин в том числе, они просят увеличить пенсионный возраст. Поэтому, очевидно, у нас разные представления о счастье в Совете Федерации и у простого человека», — сказала она.

Останина считает, что создание такого института «еще больше отдалит саму власть от народа».

«Это вызовет не только недоумение, но и агрессию со стороны тех семей, отцы или сыновья которых сейчас воюют в специальной военной операции. О каком счастье вы сейчас говорите? Счастье получить денежные выплаты? Это не счастье, это обязанность государства. Многодетные семьи, которые ждут закона, но так и не могут его дождаться. Начиная с 92-го года мы не можем принять этот закон за все семь созывов работы Государственной Думы. Поэтому говорить, задавать им вопрос «счастливы они?» — мне кажется, что это не просто неуместно, но и безнравственно с точки зрения нынешнего состояния нашего общества», — заключила депутат.

Накануне спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в России необходимо принять закон о всеобщем счастье и предложила создать в стране министерство счастья. По ее мнению, такое ведомство может проверять, «делает ли этот новый закон или новое постановление правительства людей более счастливыми».

Ранее сенатор Ковитиди предложила изучить идею создания министерства счастья в РФ.