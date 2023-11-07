Рейс Utair экстренно вернулся в Сургут из-за технической неисправности

Самолет авиакомпании Utair экстренно вернулся в Сургут из-за технической неисправности. Об этом сообщает уральская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 7 ноября. Самолет ATR-72, выполнявший регулярный рейс по маршруту Сургут — Новосибирск, вернулся в аэропорт вылета.

«Причина возврата воздушного судна в аэропорт вылета — техническая, проблема с системой наддува», — сообщили в ведомстве.

Воздушное судно осуществило посадку в Сургуте в штатном режиме. После этого, примерно через два часа, вылетел резервный самолет.

Тюменская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства во время технического обслуживания самолета.

Ранее Росавиация завершила расследование посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле.