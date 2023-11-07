В России хотят запретить добавлять ароматизаторы в вейпы

В Росмолодежи предложили определить перечень ароматизаторов и подсластителей, которые необходимо запретить для использования в вейпах. Об этом рассказала руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева, передает «Парламентская газета».

В частности, под запрет могут попасть пищевые добавки, в том числе ванилин, какао, пряности, любые природные и синтетические сахара, и добавки, которые усиливают никотиновую зависимость, например синтетический никотин, этиловый спирт, аммоний, аммиак. Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев в беседе с изданием отметил, что такая мера позволит сделать вейпы непривлекательными для подростков.

«Вейпы вредны и взрослым, и тем более детям. Поэтому мы будем добиваться, чтобы полностью запретить их в нашей стране. Это моя принципиальная позиция и многих моих коллег», — отметил парламентарий.

Ученые из Университета штата Пенсильвания до этого проанализировали пристрастие молодежи к вейпингу с влиянием социальных сетей. Результаты показали, что испытуемые обоих полов, которые активно пользовались соцсетями, вейпили намного чаще по сравнению с теми, кто был не слишком заинтересован в интернет-сообществах.

Ранее стало известно, в каких местах в России запретят курить вейпы и кальяны.