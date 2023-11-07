Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России хотят запретить добавлять ароматизаторы в вейпы

Глава Росмолодежи Разуваева предложила запретить добавлять ароматизаторы в вейпы

close
100%
Pexels

В Росмолодежи предложили определить перечень ароматизаторов и подсластителей, которые необходимо запретить для использования в вейпах. Об этом рассказала руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева, передает «Парламентская газета».

В частности, под запрет могут попасть пищевые добавки, в том числе ванилин, какао, пряности, любые природные и синтетические сахара, и добавки, которые усиливают никотиновую зависимость, например синтетический никотин, этиловый спирт, аммоний, аммиак. Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев в беседе с изданием отметил, что такая мера позволит сделать вейпы непривлекательными для подростков.

«Вейпы вредны и взрослым, и тем более детям. Поэтому мы будем добиваться, чтобы полностью запретить их в нашей стране. Это моя принципиальная позиция и многих моих коллег», — отметил парламентарий.

Ученые из Университета штата Пенсильвания до этого проанализировали пристрастие молодежи к вейпингу с влиянием социальных сетей. Результаты показали, что испытуемые обоих полов, которые активно пользовались соцсетями, вейпили намного чаще по сравнению с теми, кто был не слишком заинтересован в интернет-сообществах.

Ранее стало известно, в каких местах в России запретят курить вейпы и кальяны.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий