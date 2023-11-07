Синоптики рассказали москвичам о погоде в ноябре

Аномальное тепло, которое окутало Москву в первые ноябрьские дни, в ближайшее время уйдет. Несмотря на это, значительно в столице не похолодает, заморозков не будет, зато ожидаются ливневые дожди, рассказал телеканалу «360» синоптик Александр Шувалов.

Новых температурных рекордов в ближайшее время можно не ожидать. До конца недели город останется во власти западного циклона, отметил синоптик. По его словам, большую часть дней на этой неделе температура воздуха будет держаться на уровне 6 градусов выше нуля, что на два-три градуса превышает норму.

В целом на этой неделе сохранится облачная погода, без ночных заморозком. В выходные, по прогнозу Шувалова, в Москве пройдут ливневые дожди.

Со следующего понедельника похолодает: ночью температура воздуха будет колебаться от +3 до -5 градусов, днем – от 0 до -2.

Напомним, ранее в Гидрометцентре заявили, что по признакам ноябрьской погоды нельзя сделать выводы о предстоящих месяцах и прогнозировать погоду на зиму. Однако известно, что, по расчетам метеорологов, зима будет неоднородной по температурному режиму — частые оттепели будут сменяться морозами.