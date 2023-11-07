У путешественников появятся новые возможности для накопления баллов и миль

В подписке «Яндекс Плюс» 7 ноября появилась опция «Путешественникам», в которой объединят предложения по бронированию отелей и авиабилетов. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба.

«При совершении покупок можно будет получать одинаковое количество баллов Плюса и миль S7 с помощью «Яндекс Пэй». Накопление баллов и миль происходит и с транзакций в сервисах Яндекса, и при оплатах у внешних партнеров. Среди партнеров новой опции — авиакомпания S7 Airlines и «Яндекс Путешествия»», — говорится в сообщении компании.

По словам руководителя «Яндекс Плюса» Андрея Гевака, новая опция разработана для тех, кто не представляет свою жизнь без путешествий.

«Год назад с авиакомпанией S7 Airlines мы запустили совместное спецпредложение — им воспользовалось более сотни тыс. подписчиков. Этот пилот позволил нам быть смелее, и теперь мы усиливаем предложение в опции вместе с «Яндекс Пэй», создав еще более выгодную альтернативу мильным картам. Наши подписчики будут получать столько же миль S7, сколько и баллов Плюса за совершение транзакций картой любого российского банка», — пояснил Андрей Гевак.

Пользователи новой опции «Плюс Путешественникам» смогут бесплатно выбирать места в самолете, получать больше кешбэка и первыми покупать билеты на закрытых распродажах.

На Яндекс Путешествиях подписчиков каждый месяц будут ждать промокоды со скидкой на бронирование отелей, а также до 20% кешбэка в рамках системы лояльности сервиса и распродажи от отелей — одна из первых состоится в конце ноября.

Пользователям также будут доступны подборки тематического контента на Кинопоиске, Яндекс Музыке и в Букмейте. Постепенно опция для путешественников будет расширяться в соответствии с интересами пользователей. Например, в ней появятся специальные предложения для бронирования экскурсий, развлечений и досуга.