На Украине в ближайшее время примут закон о лечении каннабисом

Верховная Рада Украины в ближайшее время планирует принять в финальном чтении закон о легализации медицинского каннабиса для помощи ветеранам с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Об этом заявил глава комитета по здравоохранению Михаил Радуцкий, передает Bloomberg.

Отмечается, что окончательное обсуждение законопроекта может состояться на следующем заседании парламента в ноябре. Точный график парламентских заседаний не разглашается по соображениям безопасности.

В июле текущего года закон был принят в первом чтении.

«Чтобы наши граждане могли пережить боль, стресс и травмы войны, мы должны, наконец, обоснованно легализовать лечение на основе медицинского каннабиса для всех, кто в нем нуждается», — заявил тогда депутатам президент Украины Владимир Зеленский.

Накануне агентство Bloomberg сообщало, что Верховная рада Украины может легализовать использование медицинской марихуаны для помощи военнослужащим страны, принимающим участие в боевых действиях.

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