Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине в ближайшее время примут закон о лечении каннабисом

Радуцкий: Рада в ближайшее время может принять закон о лечении каннабисом

close
100%
Markus Schreiber/AP

Верховная Рада Украины в ближайшее время планирует принять в финальном чтении закон о легализации медицинского каннабиса для помощи ветеранам с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Об этом заявил глава комитета по здравоохранению Михаил Радуцкий, передает Bloomberg.

Отмечается, что окончательное обсуждение законопроекта может состояться на следующем заседании парламента в ноябре. Точный график парламентских заседаний не разглашается по соображениям безопасности.

В июле текущего года закон был принят в первом чтении.

«Чтобы наши граждане могли пережить боль, стресс и травмы войны, мы должны, наконец, обоснованно легализовать лечение на основе медицинского каннабиса для всех, кто в нем нуждается», — заявил тогда депутатам президент Украины Владимир Зеленский.

Накануне агентство Bloomberg сообщало, что Верховная рада Украины может легализовать использование медицинской марихуаны для помощи военнослужащим страны, принимающим участие в боевых действиях.

Ранее Мексика выдала США сына известного наркобарона.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий