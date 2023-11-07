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В Кирове ищут девятилетнюю девочку в черно-розовой куртке

В Кирове пропала девятилетняя девочка

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Лиза Алерт

В Кирове правоохранители и волонтеры разыскивают девятилетнюю девочку, пропавшую в понедельник. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» по региону.

По данным добровольцев, девочка вышла из дома 6 ноября, после этого она не вернулась. В день исчезновения девятилетний ребенок был одет в черно-розовую куртку, светло-голубые джинсы, черные ботинки и белую вязаную шапку.

В беседе с РИА Новости волонтеры сообщили, что поиски продолжались всю ночь. В мероприятии задействовано более 50 человек, в том числе и кинологи.

«В районе много заброшек, есть овраг. Они ночью осмотрены», — сообщается в публикации.

По словам добровольцев, поиски ведутся около места пропажи, но расширяются по всему городу.

Ранее в Калининграде россиянка вывихнула бедро и четыре дня провела без воды и еды.

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