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Врач перечислил главные признаки тромбоза глубоких вен

Врач Хухрев: боли в голени могут указывать на тромбоз глубоких вен

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Главными признаками развития тромбоза глубоких вен являются боли в голени, отек и синюшность. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

«Если нога начинает зримо увеличиваться в объеме, болит голень, появляется синюшность — в первую очередь нужно, конечно, подумать о тромбозе глубоких вен. Как правило, такие признаки наблюдаются только на одной ноге», — уточнил эксперт.

По его словам, данное явление является опасным для жизни, поэтому при появлении подобных симптомов важно сразу же обратиться к врачу. Он в свою очередь проведет ультразвуковое исследование вен нижних конечностей.

Специалист также уточнил, что данное заболевание может произойти, например, у пациентов, которые на протяжении длительного времени находились в больнице и не двигались, а также у тяжелых лежачих больных, у которых нет возможности вставать.

«Провокатором развития тромбоза также может стать длительный перелет», — заключил Хухрев.

Кардиолог Тамаз Гаглошвили до этого говорил, что слишком густая кровь у человека может грозить инфарктом, тромбозом и инсультом, наибольшую угрозу для здоровья представляет обезвоживание организма. По словам Гаглошвили, для профилактики густой крови важно пить достаточное количество воды и сбалансированно питаться.

Ранее россиянам назвали три напитка, которые могут защитить от тромбоза.

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