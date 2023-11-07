Дерматолог рассказала россиянам о способах предотвратить облысение

Выпадение волос – это необязательно признак алопеции, отмечает врач-дерматолог Видновской клинической больницы Минздрава Ольга Логинова. Причин такой проблемы может быть масса, однако определить, стоит ли бить тревогу можно с помощью теста, который легко провести в домашних условиях, рассказала она Общественной Службе Новостей.

«Найдите свой выпавший волос и рассмотрите его. Если на нем нет луковицы, то волноваться не о чем. Если луковичка есть, потяните прядь волос на висках и макушке. Если в пальцах остается больше пяти волосинок, нужно искать причину у специалиста», — рассказала врач.

Причинами выпадения волос могут быть грибковые заболевания, гормональные изменения, хронический стресс, генетическая предрасположенность, нерациональное питание, анемия и другие. В любом случае при такой проблеме лучше обратиться к врачу – дерматологу или трихологу, подчеркнула Логинова.

Выпадение волос отражает общее состояние организма, добавила врач. Это может говорить о нехватке микроэлементов, наличии серьезного заболевания. Выяснить истинную причину можно только сдав анализы.

Чаще всего врачам удается успешно предотвратить потерю волос, устранив ее причины, подчеркнула дерматолог. Плохо поддается лечению только андрогенетическая алопеция у мужчин, заключила она.

Напомним, врачи считают, что выпадение волос может указывать на то, что у человека есть заболевания эндокринной системы, печени или желчного пузыря.

При этом несильное выпадение волос специалисты называют нормальным, подчеркивая, что ежедневно человек может терять от 50 до 100 волос. Беспокоиться следует, когда выпадение волос происходит резко, визуально заметно, количество выпавших волос выше нормы.