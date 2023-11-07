В Уфе таксист распылил перцовый баллончик на клиентов за интим в машине

В Уфе таксист использовал перцовый баллончик против пары в салоне его автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Во время инцидента оба пассажира были в состоянии алкогольного опьянения. Сначала они разговаривали, но впоследствии начали заниматься интимом. Это не понравилось таксисту, поэтому мужчина высадил пару. Клиент был недоволен такими действиями и начал бить машину. Так как уговоры на мужчину не подействовали, водитель распылил перцовый баллончик.

По версии самих пассажиров, женщина просто легла мужу на руки. Такие движения таксист воспринял как интим, и в машине завязался конфликт. После этого пара покинула салон, но водитель успел распылить перцовый баллончик.

На данный момент правоохранители разбираются в произошедшем. Ремонт машины обойдется в 57 тысяч рублей.

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