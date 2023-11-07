Более 2,5 месячной нормы осадков выпало во Владивостоке во время циклона

Представитель Примгидромета сообщил, что свыше 2,5 месячной нормы осадков выпало во Владивостоке за время прохождения южного циклона 6 ноября, передает РИА Новости.

По его словам, в этом городе за время влияния циклона выпало 92,4 мм осадков при месячной норме 36 мм.

По информации синоптиков, наибольшее количество осадков прошедший в Приморский край циклон принес в Партизанск. В этом городе выпало 112 мм осадков при месячной норме ноября в 44 мм. Значительно превысили месячные показатели осадки в селе Барабаш (88,4 мм при норме 38 мм) и поселке Посьет (72 мм при норме 31 мм), расположенных в Хасанском районе. В городах Лесозаводск и Дальнереченск, которые наиболее пострадали от циклона, выпало 61 и 78 мм осадков соответственно. В этих двух населенных пунктах ледяной дождь привел к серьезным повреждениям линий электропередачи. В Лесозаводске и Дальнереченске без света остались более 2 тысяч человек.

До этого министр энергетики и газоснабжения Приморского края Андрей Леонтьев заявил, что в 17 населенных пунктах региона полностью или частично отсутствует электроснабжение.

По его словам, наиболее сложная ситуация наблюдается в Лесозаводске и Дальнереченске.

Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.