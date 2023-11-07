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Исследования показали, что безалкогольное пиво повышает риск заражения кишечной палочкой

Ученые США: безалкогольное пиво повышает риск заражения кишечной палочкой

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Depositphotos

Считающееся многими людьми ЗОЖ-продуктом безалкогольное пиво на самом деле является напитком повышенной опасности. Об этом, ссылаясь на ученых из Корнельского университета США, сообщает «Российская газета».

Исследования показали, что пиво, не содержащее этанола, представляет из себя прекрасную среду для жизни кишечной палочки.

Размножению патогенной микрофлоры в безалкогольном пиве способствуют хмель, высокая концентрация сахара и низкий уровень углекислого газа. Однако в обычном пиве патогенную микрофлору убивает этанол. Но если алкоголя в пиве нет, а, кроме того, во время производства напитка были нарушены правила антисептики, то никаких препятствий для кишечной палочки не имеется.

Ранее сообщалось, что Минпромторг России поддержал инициативу Госдумы по поводу введения минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво, медовуху, сидр и пуаре. Предполагается, что МРЦ защитит отечественный рынок от некачественной продукции, а также преградит путь к серому импорту.

Ранее ученые опровергли миф о кофеине.

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