Во время магнитных бурь часто ухудшается самочувствие человека

Ученые регулярно предупреждают о магнитных бурях, но не каждый человек осведомлен о том, что это такое и как они могут повлиять на людей и технику. «Пятый канал» рассказал о природном явлении и предупредил о последствиях для самочувствия людей.

Магнитная буря — это сильное возмущение магнитного поля Земли, которое нарушает его обычный ход. Она зависит от космической погоды, вызванной вспышками на Солнце, и может продолжаться от нескольких часов до нескольких суток.

Ученые классифицируют магнитные бури по пяти уровням мощности, обозначаемым знаком G. Это помогает понять степень воздействия данного явления на Землю и людей.

Уровень G1 — незначительные магнитные бури, которые не оказывают особого влияния и могут быть незаметны для людей.

Уровень G2 — умеренные магнитные бури. Иногда они вызывают перепады напряжения, влияют на движение космических аппаратов и полярные сияния.

Уровень G3 — сильные магнитные бури. Они прямо воздействуют на энергосистемы, могут вызывать перебои в спутниковой навигации и радиосвязи.

Уровень G4 — тяжелые магнитные бури. В этом случае могут возникнуть проблемы с контролем напряжения, а также ухудшиться спутниковая навигация и радиосвязь.

Уровень G5 — экстремально сильные магнитные бури. При таких бурях могут возникнуть серьезные проблемы с электросетью и неполадки в работе спутников и радиосвязи.

Магнитные бури также могут оказывать влияние на человека. Наиболее распространенными симптомами во время магнитных бурь, как сообщает «Пятый канал», являются головная боль, бессонница, слабость, тахикардия и перепады артериального давления. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями находятся в особой группе риска, поскольку магнитные бури напрямую влияют на кровообращение, сообщается в статье.

Во второй половине суток 5 ноября на Землю обрушилась магнитная буря — одна из наиболее мощных за последние несколько лет. Явление вызвало плазменное облако, выброшенное с Солнца. Оно прошло расстояние в 150 миллионов километров всего за двое суток и ударило по земному магнитному полю на сутки раньше ожиданий ученых с существенно большей силой. Из-за этого восточное полушарие Земли от 65 градусов и выше оказалось «залито» полярными сияниями, фотографии которых выкладывали жители даже тех регионов, где это явление — большая редкость.

Ранее кроваво-красное северное сияние увидели жители некоторых регионов России.