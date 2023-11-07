В России стало больше заемщиков с завышенной кредитной нагрузкой

Каждый пятый трудоспособный россиянин имеет от двух и более кредитов. С августа доля таких заемщиков в общей массе обладателей займов выросла, как и выросла доля тех, кто испытывает сложности с обслуживанием долга — сейчас это каждый третий. Выросла также доля заемщиков с высокой и завышенной кредитной нагрузкой: сейчас каждый шестой тратит на погашение долга половину своего ежемесячного дохода, а 4% — почти всю зарплату. Это показал опрос сервиса «Кредитный помощник» (входит в группу финтех-сервисов CosmoVisa), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

О наличии кредита сообщили 56% опрошенных. В частности, 28% сообщили о наличии у них одного кредита, каждый восьмой (20%) — двух кредитов, а 8% — от трех кредитов. По сравнению с августом, когда был проведен аналогичный опрос, доля обладателей двух и более кредитов выросла. Для сравнения, в августе о наличии одного кредита сообщали 35% опрошенных, двух — 14%, а трех и более — 5%.

Каждому третьему респонденту «сложно» (22%) или «очень сложно» (13%) обслуживать свои кредиты, а каждый пятый (21%) периодически пропускает график погашения. Доля участников, которым сложно обслуживать кредиты, в августе была на 6 п.п. ниже, чем сейчас, а доля респондентов, не соблюдающих график погашения, была ниже на 4 п.п. Из числа респондентов, которым трудно обслуживать кредиты, большинство — обладатели двух и более кредитов.

Свыше трети опрошенных (42%) тратят на выплату ежемесячных взносов 10-30% дохода, 24% — 30-50% дохода, 18% — свыше 50% дохода и 4% — свыше 80% дохода. Доля тех, кто закладывает на погашение кредитов до 10% дохода, оказалась всего 12%.

Для сравнения, в августе от 80% дохода на погашение кредитов закладывали 3% опрошенных, от 50% дохода — 16% опрошенных, а от 30-50% дохода — 19% опрошенных.

«Высокая долговая нагрузка (доля ежемесячного дохода, которую заемщик закладывает на внесение ежемесячного взноса по всем своим кредитам) в условиях сложной экономической конъюнктуры, негативно влияющей на уровень реальных доходов, влечет за собой рост заемщиков, допускающих просрочку по займам. Недобросовестное отношение к внесению взносов по кредитам, в свою очередь, ведет к снижению кредитного рейтинга, на который опираются банки в процессе принятия решения о выдаче займа. Высокая долговая нагрузка и низкий кредитный рейтинг — одни из ключевых причин, по которым банки отказывают в выдаче», — прокомментировал операционный директор CosmoVisa Дмитрий Михайлов.

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