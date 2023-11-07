Врач перечислил повседневные привычки, которые вредят горлу

Шептание избыточно растягивает голосовые складки, которые не только не смыкаются, но и привыкают к разомкнутому состоянию. Из-за этого возвращение голоса при ларингите откладывается на более длительный срок. Врач-оториноларинголог «СМ-Клиника» Валентин Лагутин рассказал «Газете.Ru» про распространенные бытовые привычки, которые вредят здоровью горла.

Еще одна вредная привычка — курение. При нем повреждается процесс клеточного питания слизистой оболочки глотки и гортани, слизистые разрыхляются. А контакты с красками и химическими веществами на производстве приводят к мутациям на клеточном уровне, способствующим развитию онкологических заболеваний.

«Не стоит полоскать горло содой и солью, растворенными в воде. Сода и соль при совместном воздействии одновременно осушают и разрыхляют слизистую. Для полосканий лучше выбирать составы с дубильными веществами: шалфей, ромашка, хорошо заваренный черный чай», — объяснил он.

Сухой воздух в помещении в свою очередь пересушивает слизистую горла. Особенно с наступлением отопительного сезона, поэтому нужно следить за влажностью в жилом помещении, которая должна быть около 70%.

«Стрессы могут вести к недосмыканию голосовых связок и развитию гипотонусной дисфонии либо к избыточному пересмыканию и, соответственно, к гипертонусной дисфонии. Это проявляется как осиплость и огрубление голоса», — подчеркнул врач.

Другая категория вредных привычек связана с приемом пищи и продуктами питания. Так, при чрезмерном употреблении черного кофе, крепкого чая и какао без молока пересушивается слизистая оболочка глотки и вызывает першение. Это же относится к напиткам со льдом — такой напиток, попадающий в горло, вызывает шоковую реакцию слизистых и охриплость голоса появляется сразу.

«А кислые фрукты (цитрусовые) и мед вызывают раздражение слизистой оболочки и осиплость голоса. Прием этих полезных продуктов не рекомендуется непосредственно перед предстоящими голосовыми нагрузками. Актуально особенно для людей таких профессий как преподаватели, певцы и т.п.

По словам Лагутина, жареные блюда при частом приеме снижают эластичность голосовых связок из-за наличия избыточного жира. А если использовать ежедневно горчицу, хрен, острый кетчуп и слишком пряный соус, то раздражение слизистой обеспечено. Плюс ко всему, острые блюда провоцируют выработку слизи и сухой кашель», — отметил специалист.

Соленые орешки, жареные семечки и покупные сухарики же содержат слишком много соли, жиров и добавок, которые раздражают слизистую и снижают ее эластичность. Из-за плохого пережевывания их края царапают горло и вызывают першение.

«Настоятельно рекомендуется полоскания горла после каждого приема пищи», — резюмировал он.

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