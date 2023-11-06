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В Совфеде прокомментировали идею Матвиенко о создании министерства счастья

Сенатор Ковитиди предложила изучить идею создания министерства счастья в РФ

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Российским властям стоит изучить идею создания в стране министерства счастья. Такое мнение выразила «Ленте.ру» член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

Она уточнила, что во всех сферах деятельности государства требуется создание условий для национального счастья и благополучия людей. По словам Ковитиди, это «очень серьезный вопрос».

Сенатор предложила россиянам ответить на вопрос: хотят ли они быть счастливыми.

«Я уверена, что у страны, которая закрепляет понятие счастья, есть очень серьезные шансы на победу, в таком государстве хочется жить», — пояснила член комитета Совфеда.

Ковитиди обратила внимание, что помимо основных гражданских прав и свобод, в Конституции России можно было бы прописать право человека на счастье.

6 ноября Матвиенко предложила создать в России «министерство счастья».

Ранее спикер Совета Федерации сочла изоляцию России невозможной.

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