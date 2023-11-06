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В Зеленый день разыграют 100 млн бонусов

Зампред Сбера Царев: впервые Зеленый день продлится 4 дня

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Depositphotos

Уникальность Зеленого дня в 2023 году заключается в том, что он продлится 4 дня – с 9 по 12 ноября, заявил представителям СМИ первый зампред Сбера Кирилл Царев.

«Мы понимаем, как важно нашим клиентам грамотно и экономно подходить к своим финансам, особенно сейчас. Поэтому все клиенты будут иметь доступ к скидкам 4 дня, а клиентам, у которых есть подписка Прайм или Прайм+ уже доступны предложения акции - с 6 по 12 ноября», — отметил Царев.

По его словам, в Зеленый день клиенты смогут получить кэшбэк бонусами СберСпасибо при оформлении СберКарты.

«Новым владельцам СберКарт при первой покупке будет начислено 2 тысячи бонусов. А при открытии первой дебетовой карты предусмотрен другой приятный сюрприз — 10% кешбэка бонусами СберСпасибо за покупки в супермаркетах до конца ноября», — сказал он.

Также Царев отметил, что для клиентов, которые планируют большие траты, тоже предусмотрены специальные предложения в Зеленый день.

«Если оформить потребительский кредит в дни акции с 6 по 12 ноября, банк каждый месяц будет начислять кешбэк бонусами СберСпасибо в размере 4% от ставки при наличии подписки СберПрайм+ или пакета услуг СберПремьер. Если кредит уже оформлен в дни акции, а подписки или пакета еще нет, то сразу после их подключения начнем начислять кешбэк», — рассказал он.

Царев подчеркнул, что с 2018 года традиция проводить Зеленый день ни разу не прерывалась.

«Это единственная в мире распродажа не только товаров и услуг, но и предложений по банковским продуктам, аналогов в мире нет. Мы рады предоставить нашим клиентам выгодные возможности для решения финансовых вопросов и ежедневных задач в различных сферах жизни, экономя время и деньги. Зеленый день – традиционная акция Сбера, которую наши клиенты заранее ждут и планируют покупки или финансовые решения под дни ее проведения», — сказал Царев.

По его мнению, в этом году более 7 млн человек совершат покупки, используя предложения банка и партнеров.

Зеленый день Сбера пройдет с 9 по 12 ноября.

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