Хинштейн поставил точку в вопросе о запрете VPN в России

Использование VPN в России не запрещено, но это выбор каждого. Такое заявление сделал глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн, передают РИА Новости.

«Пользование в России VPN не запрещено и не несет ответственности», — сказал Хинштейн на просветительском марафоне «Знание. Первые» в рамках выставки «Россия» на ВДНХ.

Он обратил внимание, что это «выбор каждого». Депутат назвал VPN устройством, которое обманывает сети и проводит трафик, минуя границы России. Он уточнил, что большинство VPN-сервисов собирают персональные данные пользователей, после чего могут передавать эту информацию третьим лицам.

Он признался, что сам старается не пользоваться VPN, считая это «контрабандным товаром».

В сентября Хинштейн заявил, что запрещать VPN-сервисы в России нельзя, однако при этом необходимо объяснять риски их использования.

До этого в Совфеде предложили заблокировать VPN-сервисы в RuStore.

Ранее российские пользователи рассказали о проблемах в работе VPN-сервисов.