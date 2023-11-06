В павильоне «Роснефти» на выставке «Россия» начались Дни Красноярского края

«Роснефть» представила посетителям международной выставки-форума «Россия» инвестиционный проект нефтегазовой отрасли «Восток Ойл», сообщает пресс-служба «Роснефти».

Презентация состоялась в рамках открытия тематических Дней Красноярского края.

В мероприятии приняли участие вице-президент — главный геолог ПАО «НК «Роснефть» Андрей Поляков и губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

«Восток Ойл» - крупнейший в мире новый нефтедобывающий проект Компании «Роснефть». Его ресурсная база составляет 6,5 млрд тонн нефти. Эта оценка подтверждена результатами проведенных масштабных геологоразведочных работ, подробными отчетами экспертов мирового уровня и международными аудиторами», — сказал Поляков.

Нефть проекта «Восток Ойл» уникальна по своему составу: это легкая малосернистая нефть премиального качества с содержанием серы от 0,01% до 0,1%.

Для организации вывоза сырья по СМП потребуется не менее 50 новых единиц ледокольного и транспортного флота. Строительство морской техники обеспечит современный судостроительный комплекс «Звезда», который создается в Приморском крае консорциумом во главе с «Роснефтью».

По расчетам отраслевых экспертов, реализация проекта «Восток Ойл» увеличит годовой ВВП страны на 2%.

В рамках Дней Красноярского края в павильоне «Роснефти» с 6 по 9 ноября пройдут выступления фольклорных коллективов. Также состоится демонстрация национальных костюмов эвенков, мастер-классы по бисероплетению и созданию национальных эвенкийских украшений, игре на национальном музыкальном инструменте варган, интерактивные игры и тематические викторины, краеведческие лекции.

Международная выставка-форум «Россия» стартовала на ВДНХ 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. Свои экспозиции представили все 89 регионов России, 21 министерство, 19 компаний и корпораций, а также общественные организации.