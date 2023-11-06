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В пунктах базирования Тихоокеанского флота в Приморье повышена штормовая готовность

В Приморье из-за циклона повышена штормовая готовность в пунктах базирования ТОФ

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Виталий Аньков/РИА Новости

Штормовую готовность в пунктах базирования сил Тихоокеанского флота (ТОФ) в Приморском крае повысили до второй степени из-за циклона, передает РИА Новости.

По данным гидрометеорологической службы ТОФ, скорость ветра достигает стабильного значения 20 м/с, а порывы зафиксированы на уровне 25 м/с.

В пунктах базирования кораблей и судов флота усилена дежурно-вахтенная служба, проведена герметизация кораблей, имущество закреплено по-штормовому. Там подчеркнули, что в готовности к выходу в море находятся аварийно-спасательные силы и буксирные суда. Кроме того, подготовлены и проверены резервные источники питания.

Боевые корабли и находящиеся в море суда обеспечения укрыты в безопасные районы стоянки. Полеты самолетов и вертолетов морской авиации приостановлены до улучшения погоды.

Южный циклон принес сильный дождь и снег в регион. Так, в Лесозаводске прошел ледяной дождь, а во Владивостоке выпало более двух месячных норм осадков. Утром сообщалось, что отключение электроэнергии зафиксировано в семи районах Приморского края. Во Владивостоке более 70 многоквартирных жилых домов остаются без электроэнергии

Ранее в Китае эвакуировали 200 тыс. человек из-за тайфуна.

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