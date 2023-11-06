В секторе Газа погибли 88 сотрудников ООН

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) сообщило, что 88 сотрудников ООН погибли в секторе Газа после начала войны между радикальной палестинским движением ХАМАС и Израилем. Соответствующая публикация размещена на сайте организации.

В документе указано, что это самые крупные потери ООН, когда-либо зафиксированные в одном конфликте.

Ранее сообщалось о 79 погибших сотрудниках БАПОР.

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, исполнительный директор детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел и другие в совместном заявлении в очередной раз призвали к освобождению заложников, захваченных радикальным палестинским движением ХАМАС, и прекращению огня в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.