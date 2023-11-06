Ирландия отменит льготы для украинских беженцев

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил журналистам, что власти страны надеются ввести меры, требующие от украинских беженцев оплачивать свое проживание, и изменить их социальные пособия до конца года. Эти меры еще предстоит согласовать, а любые изменения в пособиях по социальному обеспечению потребуют принятия законодательства, однако обе меры будут введены одновременно, передает The Irish Times.

Варадкар подчеркнул, что необходимо принять меры, чтобы замедлить приток беженцев и иметь больше времени на решение вопросов размещения и других аспектов. Политик также отметил, что Ирландия не может игнорировать проблему нехватки жилья и в настоящее время вынуждена размещать людей в палатках и отапливаемых домиках.

Премьер-министр заверил, что украинцы по-прежнему будут приветствоваться в Ирландии, и никому из них не будет отказано во въезде. Однако он отметил, что страна столкнулась с большим количеством мигрантов, и в связи с этим необходимо принять соответствующие меры.

Ранее украинская беженка призвала соотечественников в Ирландии искать работу. Украинцам в Ирландии нужно идти на работу, а не довольствоваться пособием, заявила беженка Ирина Мажак изданию Irish Times. В публикации уточнили, что гражданка Украины покинула Киев в мае 2023 года. Женщина отметила, что Дублину лучше перенаправить средства, которые выделяют на украинских беженцев, на другие направления.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.