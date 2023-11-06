На свиноферме в Бразилии нашли бункер с 7 тоннами наркотиков и оружием

В ходе специальной операции, направленной на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, сотрудники федеральной и военной полиции штата Парана в Бразилии обнаружили скрытый бункер на сельской местности. Внутри него было обнаружено свыше 7 тонн марихуаны, а также оружие и боеприпасы, сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-службу военной полиции штата.

Согласно официальному заявлению военной полиции Параны, «в подземном бункере, расположенном на территории свинарника, было обнаружено значительное количество наркотических веществ, похожих на марихуану».

После проведения взвешивания общий вес наркотиков составил около 7235 кг. Кроме того, были изъяты две винтовки калибра 7,62 мм, одна винтовка калибра 5,56 мм, 257 патронов калибра 7,62 мм и 400 патронов калибра 5,56 мм».

На момент обыска никого не было на территории фермы, несмотря на то, что оружие было заряжено, а боеприпасы были упакованы в тактические сумки. Кроме того, на участке был обнаружен автомобиль Toyota с проблесковым маячком, который был передан в распоряжение федеральной полиции для дальнейшего расследования.

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