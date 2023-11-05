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В интернете появилось видео конфликта у ресторана в Москве

«112» опубликовал видео конфликта у ресторана в центре Москвы

Telegram-канал «112» опубликовал видео конфликта у ресторана в центре Москвы.

На записи видно, как мужчины начали драться, сразу после этого их начали разнимать. Потом мужчина в черной куртке начал драться с двумя другими соперниками. После непродолжительной перепалки, он достал пистолет, произвел несколько выстрелов по ногам одного, и попытался выстрелить в другого соперника.

Издание утверждает, что инцидент произошел из-за того, что боксер не поделил с одним из посетителей заведения вход в ресторан, после чего спортсмен направился за пистолетом и произвел пять выстрелов в своих соперников.

Ранее в Москве задержали посетителя ресторана в центре города, который устроил стрельбу в заведении.

До этого сообщалось, что при стрельбе в ресторане Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky в центре Москвы ранены три человека. В настоящее время на месте перестрелки работают экстренные службы, других подробностей пока не приводится.

5 ноября в ресторане Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky в центре Москвы гость заведения открыл стрельбу. Согласно информации анонимного источника, в результате нее пострадали три человека.

Ранее в Пермском крае пьяные соседки подрались и сожгли друг другу баню и дом.

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