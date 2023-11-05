Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, кто стрелял в московском ресторане и ранил четырех человек

Стрелком из ресторана в центре Москвы оказался чемпион Европы по боксу

close
100%
Александр Натрускин/РИА Новости

Стрельбу у ресторана в центре Москвы, в результате которой пострадали четыре человека, устроил Чемпион Европы по боксу Никита Иванов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Задержанным за стрельбу у ресторана в Москве оказался 37-летний Никита Иванов», — говорится в материале.

По данным источника, это не первое правонарушение с участием спортсмена. В 2020 году он избил боксера Бассира Мирсиябова во время поездки на поезде. Мирсиябов был в итоге доставлен в больницу в тяжелом состоянии, а зачинщика драки задержали сотрудники полиции.

5 ноября в ресторане Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky в центре Москвы гость заведения открыл стрельбу, в результате которой пострадали четыре человека. Позднее столичная прокуратура сообщила о задержании правонарушителя.

Ранее в Роттердаме произошла стрельба.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий