Стало известно, кто стрелял в московском ресторане и ранил четырех человек

Стрельбу у ресторана в центре Москвы, в результате которой пострадали четыре человека, устроил Чемпион Европы по боксу Никита Иванов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Задержанным за стрельбу у ресторана в Москве оказался 37-летний Никита Иванов», — говорится в материале.

По данным источника, это не первое правонарушение с участием спортсмена. В 2020 году он избил боксера Бассира Мирсиябова во время поездки на поезде. Мирсиябов был в итоге доставлен в больницу в тяжелом состоянии, а зачинщика драки задержали сотрудники полиции.

5 ноября в ресторане Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky в центре Москвы гость заведения открыл стрельбу, в результате которой пострадали четыре человека. Позднее столичная прокуратура сообщила о задержании правонарушителя.

Ранее в Роттердаме произошла стрельба.