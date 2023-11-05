В «Артеке» наградили победителей всероссийского конкурса «Большая перемена»

С каждым годом во всероссийском конкурсе «Большая перемена» принимают участие все больше молодых жителей страны, за время существования проекта к нему присоединились уже более 5 млн участников. Об этом во время состоявшейся в международном детском центре «Артек» церемонии награждения победителей среди старшеклассников заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Как сообщили организаторы конкурса, в этом году участниками четвертого сезона «Большой перемены» стали более 3 млн ребят.

Победители получат до 1 млн рублей на образование, дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы и смогут отправиться в авторские туры по России от проекта «Больше, чем путешествие». Педагоги-наставники, подготовившие победителей и призеров конкурса, также получат призы.

Первый замруководителя администрации президента отметил, что в четвертом сезоне конкурса изменилась система оценки, и большую роль в ней играла командная работа.

«Вы все уже победители, но очень важно, чтобы вы вышли из конкурса не только с дипломом и денежной наградой, но и с огромным количеством новых друзей, ведь по-настоящему серьезные задачи в одиночку не решаются. Они решаются командой людей. Главное — это люди!» – подчеркнул Сергей Кириенко.

Также он рассказал о выставке-форуме «Россия», которая открылась на ВДНХ в День народного единства. На ней представлены достижения всех регионов страны и всех отраслей, новейшие научные разработки и проекты для детей и молодежи.

«Россия сегодня – страна ваших возможностей. От того, насколько смело вы будете мечтать, сколько усилий вы приложите для достижения своей мечты, зависит не только ваш успех, но и успех всей нашей большой страны!» – заявил Кириенко.

Присутствовавший на церемонии награждения министр просвещения РФ Сергей Кравцов назвал победителей гордостью страны.

«Наше главное достижение — это вы. Мы делаем все для того, чтобы вы развивались, становились успешными. Для того, чтобы вы могли найти себя и получить качественное образование, чтобы каждый из вас был патриотом своей страны, великой, могучей России», — сказал финалистам Кравцов.

Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева пожелала победителям конкурса достойно нести знамя финалистов «Большой перемены» и быть примером для сверстников.

Конкурс «Большая перемена» — флагманский проект Российского движения детей и молодежи «Движение первых».