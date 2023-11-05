Пранкер Лексус заявил, что непричастен к розыгрышу с обысками в доме Цыгановой

Пранкер Лексус сообщил о своей непричастности к розыгрышу с обысками в доме шансон-певицы Вики Цыгановой и ее мужа продюсера Вадима. Об этом сообщается в Telegram-канале российских пранкеров Вована и Лексуса.

«Сообщения <...>, что мы стоим за историей об «обысках» в доме <...> Цыгановых, являются бредом воспаленного сознания», — утверждают они.

По словам Лексуса, в разговоре Цыганов поблагодарил его за пранк с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

«Чем можем помочь этому достопочтенному семейству — лишь вызвать неотложную психиатрическую помощь», — подытожили телефонные шутники.

Муж певицы Вики Цыгановой, продюсер Вадим Цыганов сообщил, что в их доме проходит обыск. По его словам, правоохранители пришли к ним по наводке телеведущей Ксении Собчак. Сама Собчак заявила, что «с большей вероятностью заведет муравьиную ферму», чем будет следить за звездными супругами. Позже в Telegram-канале Цыгановой сообщалось, что из ее квартиры изъяли улики. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позднее муж артистки заявил, что это розыгрыш, к которому якобы причастен известный пранкер.

Ранее Вика Цыганова показала своего нового пресс-атташе на фоне заявлений про нейросеть.