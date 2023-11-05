В регионе ребенок умер после того, как съел котлету из домашнего фарша

В Красноярском крае ребенок отравился котлетой, которую ему приготовили родители. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел после того, как родители многодетной семьи накормили трехлетнего мальчика котлетой из домашнего фарша. Помимо ребенка угощение получил котенок.

После еды ребенок практически сразу пожаловался на боль в животе. Родители вызвали скорую помощь, но фельдшеру потребовалась помощь вертолета, чтобы перевезти пациента в районную больницу. Ребенок умер прежде, чем прилетели специалисты. Питомца также спасти не удалось.

Говядину, сало и нитритную соль, из которых готовили котлеты, отправили на экспертизу. Точная причина смерти на данный момент неизвестна.

По словам родителей, утром ребенок чувствовал себя хорошо. Семья на учете не состоит.

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